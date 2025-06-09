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Молния ударила в беседку с людьми на пляже в Подмосковье, есть пострадавшие

SHOT: молния ударила в беседку с отдыхающими на пляже в Подмосковье
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Depositphotos

Молния ударила в беседку с отдыхающими на пляже в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, инцидент произошел на пляже «Слобода», недалеко от города Видное. Около шести часов вечера 8 июня начал идти сильный ливень с грозой. Компания мужчин и женщин решила скрыться от непогоды в беседке. Люди посчитали, что это будет безопасным местом, но ошиблись.

«Внезапный разряд молнии оглушил всех, кто был внутри. Разлетелись еда и напитки», — говорится в публикации.

По кадрам, опубликованным в сети, можно увидеть место, куда ударила молния. Это был стол, на нем образовалась большая вмятина, от которой пошли трещины. Вокруг разбросана пластиковая посуда.

По данным SHOT, в результате происшествия пострадали восемь человек. Больше всех пострадала 30-летняя женщина. Ей повезло, что неподалеку отдыхала компания медиков, которые оказали ей первую помощь. Женщину увезли на скорой в шоковом состоянии с сильными ожогами груди и рук. Подробности о состоянии и травмах других пострадавших не сообщаются.

Днем 8 июня сильный ливень с порывистым ветром и раскатами грома также накрыл Москву. На одном из роликов, снятых местными жителями, можно увидеть, как молния бьет в одну из самых высоких точек города — Останкинскую телебашню.

Непогода пришла в столицу на смену жаре. 7 июня в Москве столбики термометров поднимались под +30°C.

Ранее молния ударила в людей в парке «Патриот» в Подмосковье.

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