Появились подробности о жизни супруги организатора удара FPV-дронов по аэродромам России

Супруга одного из организаторов удара FPV-дронов по пяти российским аэродромам 1 июня Артема Тимофеева Екатерина последние несколько лет жила в Челябинске, а до 2017 года, вероятно, в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, до 2017 года женщина неоднократно публиковала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографии с геолокацией из Киева. С 2017 года Тимофеева публиковала фотографии из челябинского Миасса. В 2016-м она разместила в соцсети свидетельство о регистрации брака с Артемом Тимофеевым.

С 2023 года Тимофеева начала выкладывать фотографии из Челябинска.

Артем Тимофеев подозревается в организации нападения на российские аэродромы с применением FPV-дронов. Силовики опросили четырех водителей фур, которые использовались для транспортировки дронов. Все они назвали Тимофеева владельцем транспортных средств, который давал указания по доставке каркасных домов и другим заданиям. Также силовики обнаружили склад в Челябинске, где шла сборка БПЛА, которые использовались для атаки.

7 июня МВД РФ объявило в розыск Екатерину Тимофееву. Незадолго до атаки она прекратила работу тату-мастером в Челябинске, заявила о переезде и 28 мая, судя по постам в Telegram, выехала через Астану. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что жена Тимофеева решила заработать на популярности.