Латвия снова выставила на торги конфискованный у России «Дом Москвы»

В Латвии в седьмой раз выставили на аукцион конфискованный «Дом Москвы»

Здание «Дома Москвы» в Риге, конфискованное латвийскими властями, снова выставили на аукцион. Об этом сообщает портал Delfi.

Очередные торги стартуют 13 июня и продлятся до 14 июля. На продажу выставили участок площадью 966 квадратных метров на улице Марияс вместе со зданием. Стартовая цена осталась прежней — €2,14 млн. Это уже четвертая попытка продать объект по этой стоимости.

Всего «Дом Москвы» безуспешно пытались продать шесть раз. Изначально его оценивали в €3,57 млн, но интерес со стороны покупателей оказался низким. По мнению властей, причиной стала узкая направленность объекта — он предназначен для культурных мероприятий.

Культурный центр «Дом Москвы» открыли в Риге в 2004 году. Идея принадлежала занимавшему тогда пост мэра Москвы Юрию Лужкову. В начале 2000-х власти Риги получили у национальной железнодорожной компании «Латвияс Дзелзцельш» пятиэтажное здание с подземным этажом неподалеку от железнодорожного вокзала на пересечении улиц Марияс и Альфреда Калныня. В нем работали Латбизнесбанк, филиал Банка Москвы, а также открылись различные музыкальные и театральные кружки.

В январе 2024 года Сейм Латвии принял решение передать здание государству, а вырученные от продажи средства направить Украине. Однако в МИД России заявили, что продажа без согласия Москвы может повлечь правовые последствия для Латвии и участников торгов.

Позже Россия подала иск в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) в ответ на решения конституционного суда Латвии, который дважды отклонил обращения о неправомерности изъятия «Дома Москвы» в Риге.

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