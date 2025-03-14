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В России расследуют уголовное дело из-за изъятия «Дома Москвы» в Латвии

РБК: Генпрокуратура даст правовую оценку попыткам продажи «Дома Москвы» в Риге
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Генпрокуратура России проверит попытки продажи «Дома Москвы» в Латвии, по факту конфискации актива расследуется уголовное дело. Об этом рассказал РБК источник в ведомстве.

По данным источников, уголовное дело завели еще в марте 2024 года в связи с изъятием «Дома Москвы». В следующем месяце Замоскворецкий суд Москвы закрытым решением наложил арест на здание.

Один из источников РБК заявил, что из-за незаконных действий против российского имущества следственные органы возбудили уголовное дело. Генпрокуратура взяла расследование на контроль, отметил он.

Культурный центр «Дом Москвы» открыли в Риге в 2004 году. Идея принадлежала занимавшему тогда пост мэра Москвы Юрию Лужкову. В начале 2000-х власти Риги получили у национальной железнодорожной компании «Латвияс Дзелзцельш» пятиэтажное здание с подземным этажом неподалеку от железнодорожного вокзала на пересечении улиц Марияс и Альфреда Калныня. В нем работали Латбизнесбанк, филиал Банка Москвы, а также открылись различные музыкальные и театральные кружки.

В январе 2024 года Латвия изъяла здание в госсобственность, после того как на него наложили санкции. Позже власти Латвии выставляли «Дом Москвы» на аукцион четыре раза, но продать его не удалось. Во время первых торгов Рига рассчитывала выручить €3,57 млн, а во время последних, которые прошли в феврале 2024-го, — €2,14 млн. Деньги от продажи обещали передать Киеву.

Ранее российское посольство обратилось в полицию после предупреждений СВР о терактах.

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