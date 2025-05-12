В Латвии возбудили десятки уголовных дел за празднование Дня Победы

В Латвии возбуждены 67 уголовных дел за празднование Дня Победы. Об этом, ссылаясь на полицию страны, сообщает информационное агентство LETA.

В заявлении ведомства говорится, что в связи с 9 мая в Латвии полиция возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек. При этом количество возбужденных административных дел может увеличиться, так как еще не оценены возможные нарушения, которые обнаружены в интернете.

По словам заместителя директора государственной полиции Андриса Зеллиса, большинство дел было возбуждено за использование в общественных местах запрещенной в Латвии символики, в том числе георгиевских лент в букетах цветов и на значках на одежде и за воспроизведение советских песен.

Чиновник также сообщил, что в этом году, в отличие от прошлого года, не было заведено дел об административных правонарушениях. Он уточнил, что больше не было попыток собраться у бывшего памятника Освободителям Риги в Парке Победы, хотя один человек пытался бросить цветы рядом с этим местом, за что был оштрафован.

9 мая сообщалось, что в столице Литвы на День Победы установили мусорный бак для гвоздик и советской ностальгии.

Ранее прибалтийские страны запретили пролет самолета премьера Словакии в Россию.