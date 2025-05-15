Россия подала иск в ЕСПЧ из-за ситуации с «Домом Москвы» в Латвии

Россия подала иск в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) в ответ на решения конституционного суда Латвии, который дважды отклонил обращения о неправомерности изъятия «Дома Москвы» в Риге. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует портал министерства.

«Усилия по правовой защите «Дома Москвы» будут продолжены, а причастные к рейдерскому захвату российской собственности лица будут привлечены к ответственности и неотвратимо понесут наказание», — пообещала дипломат.

Она добавила, что имена виновных «хорошо известны».

Культурный центр «Дом Москвы» открыли в Риге в 2004 году. Идея принадлежала занимавшему тогда пост мэра Москвы Юрию Лужкову. В начале 2000-х власти Риги получили у национальной железнодорожной компании «Латвияс Дзелзцельш» пятиэтажное здание с подземным этажом неподалеку от железнодорожного вокзала на пересечении улиц Марияс и Альфреда Калныня. В нем работали Латбизнесбанк, филиал Банка Москвы, а также открылись различные музыкальные и театральные кружки.

В январе 2024 года Латвия изъяла здание в госсобственность, после того как на него наложили санкции. Позже власти Латвии выставляли «Дом Москвы» на аукцион четыре раза, но продать его не удалось. Во время первых торгов Рига рассчитывала выручить €3,57 млн, а во время последних, которые прошли в феврале 2024-го, — €2,14 млн. Деньги от продажи обещали передать Киеву.

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