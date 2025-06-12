Россиянам объяснили, как по глазури отличить хорошее мороженое от плохого

В Роскачестве призвали обращать внимание на состав и вид мороженого

При выборе мороженого нужно обращать внимание на состав: в продукте должно быть не менее 40% молока. Об этом рассказали RT в Роскачестве.

Там отметили, что классическое мороженое хорошего качества не может содержать много растительных жиров.

«В мороженом с заменителем молочного жира разрешено использовать такую замену, но не более 50% от всей массы жира мороженого», — заявили в ведомстве.

Кроме того, мороженое обязательно будет содержать стабилизаторы. Они позволяют десерту не таять, долго храниться и сохранять форму.

«Классический пломбир должен обладать чистым, сладким вкусом, возможно, с ароматом ванили. Структура должна быть плотной и кремообразной, без комочков... Цвет продукта может быть от молочно-белого до кремового оттенка», — сообщили в Роскачестве.

В ведомстве обратили внимание на то, что в шоколадной глазури не должно быть повреждений, точек и белого налета. Их присутствие может указывать на нарушение технологии производства или условий хранения.

До этого врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух посоветовала выбирать мороженое, содержащее минимум Е-добавок. Кроме того, по ее словам, стоит замечать структуру продукта — она должна быть однородной, без крупинок и комочков льда.

Ранее врач объяснила, как есть мороженое без вреда для здоровья.