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Россиянам рассказали, как правильно выбирать мороженое

Врач Кашух: мороженое должно содержать натуральные ингредиенты
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Unsplash

Перед покупкой мороженого необходимо изучить его состав. В качественном продукте должны присутствовать натуральные ингредиенты и безопасные стабилизаторы. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Как выяснила газета «Известия», пломбир остается самым популярным в России видом мороженого: на него приходится не менее 36% всех продаж. На втором месте — ванильное мороженое, за ним следует шоколадное.

«Прежде всего, нужно внимательно прочитать состав продукта на упаковке. В идеале он должен быть максимально простым: цельное или сухое молоко, сливочное масло, сливки, небольшое количество сахара, натуральные ароматизаторы», — сказала Кашух.

Также она посоветовала выбирать мороженое, содержащее минимум Е-добавок. Кроме того, по ее словам, стоит обращать внимание на структуру продукта — она должна быть однородной, без крупинок и комочков льда.

До этого Кашух говорила, что мороженое может временно облегчить симптомы ангины, охладив воспаленное горло и притупив боль. Кроме того, в некоторых случаях холод может способствовать снятию отека и воспаления, отметила она.

Ранее стало известно, где в России дороже всего стоит мороженое.

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