Врач объяснила, как есть мороженое без вреда для здоровья

Мороженое является калорийным продуктом, поэтому его следует употреблять не чаще одного-двух раз в неделю. Такой совет в интервью «Радио 1» дала врач-диетолог Анжелика Дюваль. Также она посоветовала перед покупкой лакомства обращать внимание на его состав.
«И выбирать те варианты, где максимальное количество натуральных элементов, нет химикатов, избегать красителей, вкусовых добавок», — подчеркнула специалист.
Также она рекомендует не есть мороженое на открытом воздухе, поскольку существует риск попадания в продукт инфекций.
Чтобы десерт легче переваривался и не вредил фигуре, его следует есть в первой половине дня, добавила Дюваль.
Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что в качественном мороженом, приготовленном из натурального молока, содержится кальций, который поддерживает здоровье костей и зубов, а также молочный белок, имеющий в своем составе важные для организма аминокислоты.
Ранее эксперт раскрыла, помогает ли мороженое при ангине.