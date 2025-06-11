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Врач объяснила, как есть мороженое без вреда для здоровья

Врач Дюваль: мороженое стоит есть не чаще одного-двух раз в неделю
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Unsplash

Мороженое является калорийным продуктом, поэтому его следует употреблять не чаще одного-двух раз в неделю. Такой совет в интервью «Радио 1» дала врач-диетолог Анжелика Дюваль. Также она посоветовала перед покупкой лакомства обращать внимание на его состав.

«И выбирать те варианты, где максимальное количество натуральных элементов, нет химикатов, избегать красителей, вкусовых добавок», — подчеркнула специалист.

Также она рекомендует не есть мороженое на открытом воздухе, поскольку существует риск попадания в продукт инфекций.

Чтобы десерт легче переваривался и не вредил фигуре, его следует есть в первой половине дня, добавила Дюваль.

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что в качественном мороженом, приготовленном из натурального молока, содержится кальций, который поддерживает здоровье костей и зубов, а также молочный белок, имеющий в своем составе важные для организма аминокислоты.

Ранее эксперт раскрыла, помогает ли мороженое при ангине.

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