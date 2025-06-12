Россиянам пообещали дождь в День России, но призвали не расстраиваться

При температуре в 21-23°C в День России россиян ждет небольшой дождь, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в центре европейской части России температура упадет до 9-11°C. Хотя это кажется сильным понижением температуры, именно в начале недели погода была необычной, так как превышала норму на 5-7°C.

«В четверг она будет около нормы — днем в Москве прогнозируется 21-23°C, по области — 18-23°C, и местами дождь, но небольшой, он не испортит никаких мероприятий», — сказал метеоролог.

До этого синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что москвичей на длинных выходных ожидает осенняя погода. С 12 по 15 июня в столице возможны дожди, усиление ветра, а температура не поднимется выше 19°C. Она отметила, что 12 июня воздух прогреется до 20... 22°C, ночью похолодает до 10... 12°C. 14 июня в столицу придет высотный циклон. В связи с прохождением циклона ожидаются дожди, порывы ветра до 15 м/с.

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