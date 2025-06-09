Врач объяснила, как перестроить питание в жару

В жаркую погоду стоит перестроить свой режим питания и принимать пищу дробно и маленькими порциями. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»).

«Оптимально — четыре-пять раз в день. Белковую пищу (мясо, рыбу, горячие блюда) переносите на менее жаркое время — утро или вечер. В жару подойдут небольшие кусочки мяса, запеченного в духовке или приготовленного на пару. Рыба, легкое мясо птицы, нежирная говядина, субпродукты (печень, например, — источник железа и витаминов А и группы B) — хороший выбор», — уточнила эксперт.

По ее словам, летом калорийность рациона необходимо немного снижать, потому что в теплую погоду снижается «базовый расход» энергии (на дыхание, сердцебиение и поддержание температуры). Врач также призвала пить больше чистой воды в жару, потому что нехватка жидкости грозит проблемами с пищеварением и обезвоживанием. Стоит также есть больше сезонных овощей, фруктов и ягод, заключила Солнцева.

Врач-терапевт Виктор Лишин до этого говорил, что в жаркую погоду повышается риск развития меланомы (злокачественной опухоли) на фоне ультрафиолетового излучения при активном солнце, особенно это опасно для людей с большим количеством родинок.

Ранее сообщалось, что из-за жары в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности.