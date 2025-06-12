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Мошенники придумали новую схему похищения денег у пенсионеров

Мошенники начали похищать деньги у пенсионеров под предлогом выдачи подарков
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Depositphotos

Телефонные мошенники начали похищать деньги у пенсионеров, представляясь муниципальными служащими, выдающими праздничные подарки. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, сообщает ТАСС.

Так, 83-летний житель Химок, ставший жертвой аферистов, обратился в дежурную часть полиции. Сумма ущерба составила свыше 450 тыс. рублей. Как установили полицейские, мужчине позвонил якобы представитель муниципальной власти. Он сообщил, что пенсионерам будут вручать праздничные подарки, а для их получения необходимо предоставить номер СНИЛС.

Затем в течение нескольких дней заявителю звонили неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.

«Они убедили пострадавшего, что в его отношении предпринимаются попытки совершения мошеннических действий, деньги на счетах под угрозой, чтобы их сохранить необходимо обналичить сбережения и передать их курьеру для внесения на «безопасный счет». После выполнения инструкций заявитель понял, что его обманули и обратился в полицию», — заявила Петрова.

Курьер, забравший деньги у пенсионера, был задержан. Им оказался судимый и безработный житель Иванова. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он заключен под стражу.

До этого в Подмосковье мужчина случайно услышал разговор пожилого соседа и спас его от мошенников. 89-летний сосед говорил по телефону с неизвестными, которые называли себя сотрудниками правоохранительных органов, и выглядел испуганным. Разговор насторожил мужчину. Он обратился в полицию, стражи порядка задержали 22-летнего курьера, уроженца Ленинградской области, которому пенсионер успел передать 300 тыс. рублей.

Ранее российская пенсионерка перехитрила мошенников и не дала украсть им свои сбережения.

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