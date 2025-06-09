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Россиянин спас пожилого соседа от мошенника, подслушав его телефонный разговор

Житель Подмосковья спас соседа от мошенников благодаря подслушанному разговору
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Shutterstock

В Подмосковье мужчина случайно услышал разговор пожилого соседа и спас его от мошенников. Об этом стало известно mk.ru.

Недавно житель Подмосковья стал невольным свидетелем телефонного разговора. Его 89-летний сосед говорил по телефону с неизвестными, которые называли себя сотрудниками правоохранительных органов, и выглядел испуганным. Он согласился сдать свои сбережения «для учета», деньги должен был забрать коллега звонившего.

Этот разговор насторожил мужчину, и он обратился в полицию, благодаря чему настоящие стражи порядка смогли задержать 22-летнего курьера, уроженца Ленинградской области, которому пенсионер успел передать 300 тыс. рублей. Задержанный пояснил, что за работу ему предложили 20 тысяч, собранные с нескольких адресов наличные он должен был перевести на криптокошелек своего работодателя.

Ранее таксист из Перми не позволил пенсионерке отдать деньги мошенникам.

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