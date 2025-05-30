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Общество
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Российская пенсионерка перехитрила мошенников и не дала украсть им свои сбережения

В Петербурге пенсионерка перехитрила аферистов и не дала им украсть миллион
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Depositphotos

В Санкт-Петербурге 67-летняя местная жительница не дала мошенникам обмануть себя и поучаствовала в операции по их задержанию. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Пенсионерке поступил звонок от неизвестных, которые попытались убедить ее в необходимости «задекларировать» миллион рублей. Женщина проявила бдительность и не повелась на уловку. Она согласилась на условия аферистов, а сама связалась с полицейскими и рассказала о попытке обмана.

«Был подготовлен муляж денежных средств, а на встречу с подозреваемыми женщина пришла под наблюдением сотрудников уголовного розыска. На месте передачи денег злоумышленники были задержаны», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору, в стадии покушения». Решением суда двое задержанных были заключены под стражу.

Ранее правозащитница заявила, что мошенники обрушились с массовыми атаками на российских школьников.

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