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Никаких гиен и кобр: россиянам напомнили об уголовной ответственности за редких животных

Депутат Якубовский: с 1 сентября россиянам запретят держать дома львов и тигров
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Global Look Press

С 1 сентября россиянам запретят содержать дома дельфинов, жирафов, пингвинов, фламинго и филинов и других животных, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, в постановлении правительства России о запрете содержания в домашних условиях диких животных указан 121 вид. Среди них

  • крупные хищники (волки, тигры, гиены и львы);

  • морские млекопитающие (тюлени и дельфины);

  • ядовитые змеи (мамбы и кобры);

  • хищные птицы (ястребы и филины);

  • парнокопытные (бегемоты и жирафы);

  • многие приматы (макаки, павианы, гиббоны и капуцины);

  • некоторые черепахи (например, каймановые с размером карапакса (спинного щита панциря) более 30 см);

  • крокодилы, скорпионы, страусы, пингвины, пеликаны, фламинго и журавли.

Якубовский уточнил, что при нарушении законодательства россиянам придется заплатить штраф до 3 тыс. руб. должностным лицам — до 15 тыс. руб., а юрлицам — до 30 тыс. руб.

«В случае, если животное относится к редким и охраняемым видам, возможна уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет. Исключения предусмотрены для зоопарков, цирков, дельфинариев и научных учреждений, имеющих соответствующие лицензии», — отметил парламентарий.

Он добавил, что ограничение связаны с необходимостью защитить граждан и не допустить жестокого обращения с представителями дикой фауны. Депутат обратил внимание на то, что если такое животное причинит вред чьему-нибудь здоровью или повредит имущество, то физлицам придется заплатить штраф от 10 до 30 тыс. руб., должностным лицам — от 50 до 100 тыс. руб., а юрлицам — от 100 до 200 тыс. руб.

Ранее россиян призвали сдать в зоопарки своих змей, моржей и медведей.

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