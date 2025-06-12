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Экс-министра экономики Ливана арестовали за коррупцию после жалобы

В Ливане бывшего министра Саляма арестовали по обвинению в коррупции
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Bilal Hussein/AP

В Ливане арестовали бывшего министра экономики и торговли Амина Саляма по обвинению в коррупции. Об этом сообщает The National со ссылкой на источник в судебных органах.

Как пишет газета, после расследования финансовых преступлений об аресте экс-министра распорядился генпрокурор республики Джамаль Хаджар. В мае Саляма уже несколько раз допрашивали, после чего он был помещен под домашний арест и ему было запрещено покидать страну.

Как уточняется, расследование в отношении чиновника началось после жалобы главы комитета по экономике, депутата Фарида Бустани. Парламентарий обвинил Саляма в «хищениях, вымогательстве и растрате государственных средств». В расследовании также участвует брат и деловой партнер бывшего министра Карим Салам, находящийся под стражей с апреля.

«Комитет утверждает, что г-н Салам заключил с иностранными фирмами контракты по завышенным ценам на услуги, которые не оправдывали затраты, а также незаконно присвоил средства из Фонда взносов страховых компаний, который курируется министерством экономики», — говорится в статье.

На пресс-конференции в марте Салам отверг все выдвинутые против себя обвинения и обвинил Бустани в подаче жалобы из-за личных мотивов.

В начале месяца Международный трибунал по уголовным преступлениям Бангладеш выдал ордера на арест бывшего премьер-министра Шейх Хасины и бывшего министра внутренних дел этой страны Асадуззамана Хана Камаля. Их обвиняют в преступлениях против человечности, которые были совершены во время массовых протестов в июле-августе 2024 года, в результате которых пострадали сотни студентов и гражданских лиц.

Ранее экс-министр торговли Подмосковья признался, что напал с топором на бывшую девушку.

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