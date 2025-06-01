Суд Бангладеш выдал ордер на арест экс-премьера страны Хасины

Международный трибунал по уголовным преступлениям Бангладеш выдал ордера на арест бывшего премьер-министра Шейх Хасины и бывшего министра внутренних дел этой страны Асадуззамана Хана Камаля. Об этом сообщает Dhaka Tribune.

В публикации отмечается, что Хасину и Камаля обвиняют в преступлениях против человечности, которые были совершены во время массовых протестов в июле-августе 2024 года, в результате которых пострадали сотни студентов и гражданских лиц.

Издание подчеркивает, что следующее слушание по делу назначено на 16 июня.

11 августа газета The Economic Times со ссылкой на ближайшее окружение Хасины сообщила, что бывший премьер-министр республики Бангладэш Шейх Хасина считает США причастными к ее отставке в связи с тем, что она отказала Вашингтону предоставить бангладешский Остров Святого Мартина в Бенгальском заливе под американскую военную базу.

В июне 2024 года в Бангладеш начались массовые беспорядки на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство. К борьбе с митингующими привлекли армию. Премьер Бангладеш покинула страну. По словам ее сына, она формально продолжает оставаться главой кабмина и официально в отставку не уходила.

Ранее был арестован бывший начальник разведки Бангладеш.