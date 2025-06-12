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Мужчину арестовали за разведку на Ленинградской военно-морской базе

Суд арестовал мужчину за передачу данных о Ленинградской военно-морской базе
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об аресте мужчины до 10 августа за передачу данных о Ленинградской военно-морской базе. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Обвиняемому вменяют преступление по статье Уголовного кодекса России «содействие террористической деятельности».

По версии следствия, в феврале 2025 года мужчина получил задание провести разведку объектов военно-морской базы. Обвиняемый сделал фотографии и видео объекта, а после передал их заказчику.

Отмечается, что обвиняемый признал вину и не высказывал возражений против избранной меры пресечения.

До этого сообщалось, что жительницу Крыма будут судить по делу о государственной измене.

Женщина осуществила фотографирование мест расположения средств противовоздушной обороны (ПВО) и дислокации личного состава Вооруженных сил РФ в Джанкойском районе. Скриншоты геолокаций с выделением участков месторасположений она направила куратору в иностранной разведке через мессенджер, за что получила порядка 15 тыс. рублей.

Ранее задержанный в Крыму агент СБУ признался, что собирал бомбу для теракта.

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