В Крыму местную жительницу будут судить по делу о госизмене

В Крыму жительницу Джанкойского района будут судить по делу о госизмене

Жительницу Крыма будут судить по делу о государственной измене. Об этом сообщает прокуратура республики в своем Telegram-канале.

«Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней жительницы Джанкойского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина осуществила фотографирование мест расположения средств противовоздушной обороны (ПВО) и дислокации личного состава Вооруженных сил РФ в Джанкойском районе. Скриншоты геолокаций с выделением участков месторасположений она направила куратору в иностранной разведке через мессенджер, за что получила порядка 15 тыс. рублей.

5 июня сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил женщину к 17 годам тюрьмы за госизмену и перевод денег Вооруженным силам Украины. После выхода из колонии осужденную ждет еще 1,5 года ограничения свободы. Известно, что ей 34 года.

Ранее задержанный в Крыму агент СБУ признался, что собирал бомбу для теракта.