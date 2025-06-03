Задержанный ФСБ в Крыму агент СБУ признался, что собирал бомбу

ФСБ: задержанный в Крыму агент СБУ признался, что собирал бомбу для теракта

Житель Крыма, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ), признался в ходе допроса, что собрал бомбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«Мне предложили собрать и уже не скрывали, что это самодельное взрывное устройство. <...> Я все это по видео собрал, меня не ограничивали, в какое место это спрятать. Я поехал туда, куда поехал, закопал все это и сбросил координаты», — заявил мужчина в беседе с силовиками.

По данным ФСБ, бомбу должны были использовать для совершения терактов на территории полуострова. Изготовленное СВУ житель Феодосии спрятал в тайник в Балаклавском районе.

Также 3 июня сообщалось, что прокуратура Крыма передала в суд уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Симферополя, которого обвиняют в тайном сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

По данным следствия, осенью 2022 года мужчина через мессенджер вышел на связь с сотрудником Службы безопасности Украины и выразил готовность помогать в деятельности, направленной против интересов России.

Ранее сообщалось, что жительницу Севастополя приговорили к 15 годам за шпионаж в пользу Украины.