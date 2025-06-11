В Огайо эвакуировали население округа из-за утечки на заводе взрывчатки

NBC4: утечка химикатов на заводе взрывчатки в Огайо привела к эвакуации округа

Утечка химикатов на заводе взрывчатки в штате Огайо вынудила власти организовать эвакуацию населения округа Винтон. Об этом сообщает телеканал NBC4 со ссылкой на полицию.

В публикации отмечается, что эвакуации подлежат около 750 человек.

Телеканал подчеркивает, что утечка произошла на предприятии Austin Powder между населенными пунктами Залески и МакАртур.

По данным службы реагирования на чрезвычайные ситуации соседнего округа Джексон, объем утечки составил порядка 11,36 кубометра, а сами химикаты спровоцировали образование в воздухе токсичного монооксида азота.

Местные власти принимают меры по ликвидации последствий. Специалисты проведут проверку качества воздуха перед тем, как разрешат людям вернуться в свои дома.

25 мая сообщалось, что у берегов индийского штата Керала в водах Аравийского моря потерпел крушение контейнеровоз MSC ELSA 3, следовавший под флагом Либерии.

Ранее пять человек пострадали из-за утечки химикатов под Саратовом.