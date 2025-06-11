На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калининграде 17-летняя девушка упала с 10-го этажа на забор

В Калининграде 17-летняя девушка выжила после падения с 10-го этажа
close
Клопс - новости Калининград

В Калининграде 17-летняя девушка упала с 10-го этажа и выжила. Об этом стало известно изданию «Клопс».

Инцидент произошел в воскресенье, 8 июня, на Московском проспекте. Вечером 17-летняя девушка сорвалась с высоты и приземлилась неподалеку от подъезда многоэтажки. Она лежала в неестественной позе и звала на помощь. Ее голос услышала проходившая мимо местная жительница, а затем увидела пострадавшую, которая как будто облокотилась на помятый металлический забор.

«Я не сразу поняла что произошло. Подбежала к ней. У нее глаза открыты, была в сознании. Говорю: «Что с тобой случилось?» Она отвечает: «Я упала с 10-го этажа». Видимо, это вот только произошло, пару минут назад. Я попросила ее не двигаться вызвала службу спасения, и находилась рядом. Несчастную трясло от болевого шока», — рассказывает очевидица.

Прибывшие медики, по словам калининградки, заподозрили у пострадавшей черепно-мозговую травму, перелом пятки и позвоночника. Далее выяснилось, что раненой — всего 17 лет, и она живет в этом доме. Ее родители сообщили, что после ужина дочь ушла в свою комнату, а что произошло дальше, неизвестно. Девушка попала в реанимацию Детской областной больницы с кататравмой и травматическим шоком. Обстоятельства случившегося выясняют следователи.

Ранее в Барнауле девушка сорвалась с высоты, пытаясь спасти котенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами