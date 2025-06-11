Увлажнитель в виде Чернобыльской АЭС появился на сайте объявлений

Россиянка Юлия Стерлягова смастерила на продажу увлажнитель в виде Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Соответствующий товар появился на одном из сайтов объявлений.

Покупателям предложено приобрести диораму с красной подсветкой и эффектом дыма, который носит функцию увлажнения воздуха в помещении. В тексте объявления также уточняется, что в дополнение к предмету можно получить саркофаг за 1,5 тысячи рублей, а также рeактоp в рaзpезe. Он обойдется покупателям в тысячу рублей. Стоимость увлажнителя составляет десять тысяч рублей.

Из объявления также известно, что макет изготавливался на фотополимерном принтере из смолы серого цвета. По данным продавца, воссоздать можно модель любого размера по запросу. В объявлении также указано, что у продавца в наличии несколько экземпляров.

До этого карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина рассказала, что россияне могут монетизировать хобби, сделав два шага. Первый шаг — выбрать направление и провести анализ бизнес-идеи. Второй шаг — оформить самозанятость или зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя, указала эксперт, поскольку это позволит официально заниматься бизнесом и расширить аудиторию клиентов.

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