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Стало известно, как россияне 50+ могут монетизировать хобби

Карьерный эксперт Чукина назвала два шага для монетизации пенсионерами хобби

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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионеры могут монетизировать хобби, сделав два шага. Первый шаг — выбрать направление и провести анализ бизнес-идеи. Об этом рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

«Во-первых, нужно начать с анализа самой бизнес-идеи, определения целевой аудитории и подготовить самопрезентацию про ценность собственного продукта потребителю или клиенту. Многие пенсионеры предпочитают заниматься творчеством: рукоделием, созданием дизайнерской одежды и аксессуаров, кулинарией или выбирают рабочие профессии, такие как сварочное дело», — пояснила Чукина.

Второй шаг — оформить самозанятость или зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя. Это позволит официально заниматься бизнесом и расширить аудиторию клиентов.

«Помимо этого, нужно знать, как продвигать свой товар или услугу, а также разбираться в финансовых вопросах», — добавила Чукина.

По ее словам, такой подход позволит пенсионерам чувствовать себя более свободными и контролировать свой доход, который может превышать 100 тыс. рублей в месяц.

По данным Социального фонда, средняя пенсия у работающих россиян в этом году составляет 18,6 тыс. рублей, а у незанятых — 23,4 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, как получить пенсию в 50 тыс.рублей.

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