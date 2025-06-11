Польский депутат разгромил посвященную ЛГБТ* выставку в сейме Польши

Бывший кандидат на пост президента Польши, депутат Европарламента Гжегож Браун сломал плакаты с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)*-тематикой, которые стояли в коридоре сейма республики. Об этом сообщает Polsatnews.

Как пишет издание, Браун появился в сейме и, увидев инсталляцию, сбросил несколько плакатов с треног, а затем сломал их, топча ногами.

«Загляните в конституцию. Ознакомьтесь, пожалуйста, с категорией оскорбления общественной морали», — заявил Браун в ответ на вопрос журналиста о причинах такого поведения.

На инцидент отреагировал спикер Сейма Шимон Холовня, заявив, что с сегодняшнего дня евродепутату запрещен вход в польский парламент, подчеркнув, что «в Сейме нет места хулиганам». Спикер также припомнил Брауну его поступок в 2023, когда евродепутат с помощью огнетушителя загасил ханукальные свечи, установленные в сейме.

3 июня генеральный прокурор Польши и глава Минюста Адам Боднар направил председателю Европарламента Роберте Метсоле запрос о лишении иммунитета ультраправого евродепутата Брауна. Поводом для обращения стали уголовные дела против политика по шести эпизодам, связанным с антисемитскими высказываниями и хулиганством.

Ранее депутат Браун сорвал с мэрии флаг Украины.