На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Прокуратура Польши хочет лишить неприкосновенности евродепутата Брауна

Генпрокурор Польши попросил Европарламент лишить иммунитета Гжегожа Брауна
close
IMAGO/ALEKSANDER MAJDANSKI/Global Look Press

Генеральный прокурор Польши и глава Минюста Адам Боднар направил председателю Европарламента Роберте Метсоле запрос о лишении иммунитета ультраправого евродепутата и бывшего кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу генпрокурора.

Сообщается, что поводом для обращения стали уголовные дела против политика по шести эпизодам, связанным с антисемитскими высказываниями и хулиганством.

Брауну вменяется покушение на свободу и телесную неприкосновенность при попытке гражданского ареста гинеколога в больнице города Олешница, нанесение материального ущерба общественной организации в связи с разгромом ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-выставки в Ополе, а также разжигание межрелигиозной ненависти.

До этого в Польше выступили за лишение мандата депутата Гжегожа Брауна, который потушил ханукальные свечи в здании парламента с помощью огнетушителя. Прокуратура страны возбудила дело в отношении депутата от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация».

Ранее стало известно, за кого голосовали ультраправые во втором туре выборов президента в Польше.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами