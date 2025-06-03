Прокуратура Польши хочет лишить неприкосновенности евродепутата Брауна

Генеральный прокурор Польши и глава Минюста Адам Боднар направил председателю Европарламента Роберте Метсоле запрос о лишении иммунитета ультраправого евродепутата и бывшего кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу генпрокурора.

Сообщается, что поводом для обращения стали уголовные дела против политика по шести эпизодам, связанным с антисемитскими высказываниями и хулиганством.

Брауну вменяется покушение на свободу и телесную неприкосновенность при попытке гражданского ареста гинеколога в больнице города Олешница, нанесение материального ущерба общественной организации в связи с разгромом ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-выставки в Ополе, а также разжигание межрелигиозной ненависти.

До этого в Польше выступили за лишение мандата депутата Гжегожа Брауна, который потушил ханукальные свечи в здании парламента с помощью огнетушителя. Прокуратура страны возбудила дело в отношении депутата от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация».

Ранее стало известно, за кого голосовали ультраправые во втором туре выборов президента в Польше.