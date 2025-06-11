В КПРФ потребовали закрыть «Ельцин-центр»

Первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Виктор Царихин заявил в своем Telegram-канале, что московские коммунисты потребовали закрыть «Ельцин-центр» из-за «лжи об истории».

В посте Царихина утверждается, что в «Ельцин-центре» не только «искажают действительность», но и «создают мифы» о советской эпохе.

«Сталина [в «Ельцин-центре»] выставляют чудовищем, игнорируя его огромный вклад в победу над фашизмом и развитие страны! Эта экспозиция — плевок в лицо всем, кто гордится своей Родиной», — написал Царихин.

К своему посту он прикрепил обращение к руководителю Следственного управления СК России по Свердловской области, где расположено главное здание «Ельцин-центра».

В конце мая депутат Государственной думы Михаил Делягин попросил проверить деятельность екатеринбургского «Ельцин-центра». Парламентарий направил обращение к главе Минюста Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Поводом для этого стали сообщения в различных Telegram-каналах, согласно которым в «Ельцин-центре» проводились антироссийские мероприятия.

Ранее «Ельцин-центр» заподозрили в глумлении над солдатами, не вернувшимися из зоны СВО.