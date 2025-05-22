В Госдуме попросили проверить «Ельцин-центр»

Депутат ГД Делягин попросил проверить данные о мероприятиях в «Ельцин-центре»

Депутат Государственной думы Михаил Делягин попросил проверить деятельность екатеринбургского «Ельцин-центра». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария к главе Минюста Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Поводом для обращения стали сообщения в различных Telegram-каналах, согласно которым в «Ельцин-центре» проводились антироссийские мероприятия.

«Прошу провести содержательную проверку изложенной в публикациях информации, принять необходимые меры по существу дела и проинформировать меня», — говорится в обращении депутата.

7 мая представители «Ельцин-центра» ответили на призыв полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги сделать программу музея первого президента РФ более патриотичной. Они заявили, что площадка формирует свою программу в рамках федерального закона, организация постоянно контактирует с властями.

Ранее «Ельцин-центр» заподозрили в глумлении над солдатами, не вернувшимися из зоны СВО.