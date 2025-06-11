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Бизнесмен избил уфимского подростка и сам написал на него заявление

Уфимский бизнесмен избил подростка и написал на него заявление за преследование

В Уфе директор крупной компании избил несовершеннолетнего и написал на него заявление в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП | Bash.dtp.official».

«Инцидент произошел на улице Новомостовая. Там три друга переходили дорогу по «зебре». Их в грубой форме поторопил бизнесмен Евгений С., которому ребята ответили взаимностью», — говорится в сообщении.

Мужчина оказался этим недоволен, вышел из автомобиля и начал бить одного из подростков. Пострадавшему удалось устоять на ногах, но к моменту, когда в конфликт вмешался один из друзей, пострадавший уже получил сотрясение мозга.

Когда родители ребенка обратились в полицию, то узнали, что бизнесмен уже написал заявление на подростка якобы «за преследование».

Недавно в Барнауле мужчина напал на подростка в общественном транспорте. Мужчине не понравилось, что молодой человек нецензурно выражался в автобусе. Очевидцы засняли инцидент на видео. На кадрах видно, как пассажиры дерутся в общественном транспорте.

Ранее в Перми учитель вывела школьника из класса и спустила с лестницы.

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