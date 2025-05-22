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В Перми учитель вывела школьника из класса и спустила с лестницы

Учительница музыки избила ученика в пермской школе и попала на видео

В пермской школе учитель вывела ученика из класса и избила его на лестничной клетке. Видео избиения опубликовал Telegram-канал «ЧП Пермь».

В каком именно образовательном учреждении произошел инцидент, не уточняется. Причины конфликта между женщиной и пострадавшим от ее рук школьником также остаются неизвестными. Однако известно, что педагог, применившая физическую силу к ребенку, преподает детям музыку.

Судя по записи, женщина вывела мальчика в коридор, оттеснила к стене, несколько раз ударила и пнула, чтобы спустить с лестницы. В этот момент подросток пропал из поля зрения камеры видеонаблюдения. Администрация школы случившееся пока не комментировала.

Накануне стало известно, что учительница из Саратова надела ученику мусорное ведро на голову. Конфликт у педагога и третьеклассника случился из-за жвачки, которую мальчик отказывался выплюнуть по просьбе учительницы. В администрации лицея заявили, что учитель начальных классов не справилась с эмоциями, проявив недопустимое поведение с учащимся. По итогам служебной проверки женщину уволили.

Ранее в Приморье учительница спровоцировала избиение ученика и наблюдала за дракой.

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