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Хабаровчанин получил пять лет за сотрудничество с Украиной

ФСБ: жителя Хабаровска осудили на пять лет за сотрудничество с ГУР Украины
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровске местный житель получил пять лет колонии за сотрудничество с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ), пишет РИА Новости.

В службе рассказали, что 36-летний мужчина выступал против СВО. Он связался с представителями украинской стороны для действий, направленных против безопасности России, уточнили в ФСБ.

«Уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю... Хабаровчанин признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления», — сказано в сообщении.

Мужчина будет отбывать срок в колонии общего режима.

До этого ФСБ сообщала, что несовершеннолетний житель Новокузнецка Кемеровской области планировал взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории городского военкомата по заданию организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

По данному факту было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса России «Приготовление к террористическому акту», суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в ХМАО женщину осудили за вербовку бойцов для Украины и попытку сорвать мобилизацию.

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