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Жительницу Нальчика заподозрили в пособничестве экстремистской деятельности

МВД: в Нальчике задержали девушку по подозрению в финансировании экстремистов
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Нальчике задержали 26-летнюю уроженку одного из ближневосточных государств по подозрению в финансировании организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как сообщили в ведомстве, женщина в течение некоторого времени регулярно переводила деньги экстремистам, зная о противоправном статусе организации. Всего было зафиксировано 16 подобных транзакций.

Задержание провели сотрудники полиции вместе с бойцами ОМОН Росгвардии. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. На период следствия девушку отправили под домашний арест.

В России за прошлый год были осуждены по экстремистским статьям свыше 500 человек. За возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства осудили 42 человека, 18 из них были приговорены к лишению свободы в колониях. За неоднократную демонстрацию нацистской, экстремистской символики или символики запрещенных организаций обвинительные приговоры получили 127 человек, из них 66 приговорены к реальному лишению свободы.

Ранее суд обнаружил признаки экстремизма в песне «Zа наших» группы Silver Machine.

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