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В Госдуме отказались полностью запрещать рекламу энергетиков

Госдума отклонила законопроект о полном запрете рекламы энергетиков
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Shutterstock/Arsenii Palivoda

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о запрете любой рекламы энергетиков. Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект предложила группа депутатов от ЛДПР, а также сенатор Елена Афанасьева. Авторы закона аргументировали свое предложение тем, что энергетики наносят вред здоровью детей и подростков, поэтому нужно запретить их рекламу.

Против принятия закона выступило российское правительство, а также профильный комитет Госдумы по экономической политике. В Кабмине посчитали существующие меры по защите несовершеннолетних от злоупотребления тонизирующими напитками уже предусмотрены в действующем законе о рекламе. Таким образом владельцы компаний, производящих энергетики, должны следовать установленному законодательству, иначе их рекламу запретят.

11 июня сообщалось, что в России могут запретить продажу энергетических напитков рядом с образовательными, медицинскими и спортивными объектами. Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме по инициативе партии «Справедливая Россия — За правду».

Ранее в РФ ввели штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям.

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