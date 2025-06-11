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Уральского спортсмена арестовали за пропаганду нацизма

В Екатеринбурге основателя бойцовского клуба обвинили в пропаганде нацизма
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Суд отправил в спецприемник на 12 суток главу уралмашевского клуба смешанных единоборств «Двуглавый орел» Петра Колесова за пропаганду нацизма. Об этом пишет е1.ru.

Мужчину задержали накануне. В пропаганде нацизма его обвиняют из-за татуировок на теле: на груди у него набита свастика, а на пальцах слово «скинхед».

Теперь проверка планируется и в спортивном клубе «Двуглавый орел», где спортсмен тренировал других людей.

Недавно в отношении россиянина из Петропавловска-Камчатского возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма из-за его комментария в мессенджере. Мужчина в комментариях давал положительную оценку лицам, чьи действия были признаны преступлением против человечности приговором Международного военного трибунала. Теперь подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

14 мая сообщалось, что в Туле пьяный иностранец потушил Вечный огонь, справив на него нужду. Против него возбудили дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее в Омске закрыли уголовное дело священника, повесившего в храме икону с Бандерой.

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