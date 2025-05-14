В Туле пьяный иностранец потушил Вечный огонь, справив на него нужду

В Туле 38-летний иностранец справил нужду на Вечный огонь и стал фигурантом дела. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула жесть».

Пьяный мужчина потушил Вечный огонь у мемориала «Три штыка» на площади Победы, справив на него нужду. Один из очевидцев снял это на видео и обратился в правоохранительные органы.

Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщили в СУ СК России по региону. Правоохранители установили личность мужчины и доставили его в отдел. Расследование продолжается, фигуранту планируют предъявить обвинение.

До этого родителей, чьи дети осквернили Знамя Победы, наказали в Пензе. Их привлекли к административной ответственности за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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