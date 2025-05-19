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В Омске закрыли уголовное дело священника, повесившего в храме икону с Бандерой

В Омске закрыли дело против священника, обвиняемого в реабилитации нацизма
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Telegram-канал «Суды Омской области»

Омский областной суд прекратил уголовное дело против священника греко-католической церкви Игоря Максимова, которого обвиняли в реабилитации нацизма и нарушении прав на свободу вероисповедания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Причиной закрытия дела стало истечение срока давности, так как преступления относились к категории небольшой тяжести.

Максимова задержали в апреле прошлого года после того, как в его приходе увидели икону с изображением Степана Бандеры, Романа Шухевича и Иосифа Слипого. Следствие отмечало, что подозреваемый «приискал стилизованное под икону изображение на фоне Святой Богородицы украинских пособников нацизма — бандеровцев».

Также были изъяты книги и материалы, которые, по оценке экспертов, героизировали запрещенные в России ОУН и УПА (организация запрещена в России). Суд также постановил закрыть приход. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). У священнослужителя проводили обыск.

Попытка католической епархии из Новосибирска обжаловать это решение была неуспешной. Кассационный суд признал доводы жалобы эмоциональными и отметил, что исповедание католической веры в России не запрещено, однако не должно сопровождаться действиями, нарушающими федеральное законодательство.

Ранее жительница Петербурга нашла в продуктах, купленных в магазине, салфетку со стихотворением о Степане Бандере.

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