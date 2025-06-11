В Калининградской области фиксировался сбой в работе мобильного интернета

Жители нескольких районов Калининграда днем 11 июня столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета и GPS-навигации. Об этом сообщает портал «Клопс».

По данным абонентов, в Чкаловске полностью отсутствует связь у одного из сотовых операторов, включая мобильный интернет.

«В центре города «перестал работать T2». Пользователи Yota также жалуются на отсутствие доступа в сеть», — также написали журналисты.

Как сообщает портал, представители T2 пояснили, что с 13:35 по местному времени в Калининградской области были введены ограничения на использование мобильного интернета по причинам, не зависящим от операторов. В настоящее время связь восстановлена и работает в обычном режиме, указал представитель оператора.

Как пояснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, при отключении мобильного интернета дроны не могут наносить удары по жилым домам, объектам инфраструктуры, поскольку теряются без координат.

Ранее депутат предложил выключать россиянам по ночам интернет для повышения рождаемости.