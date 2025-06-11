Главу Гатчинского университета отправили под домашний арест за махинации с мигрантами

Ректора Гатчинского университета Александра Туфанова отправили под домашний арест за организацию незаконной миграции. Об этом пишет Telegram-канал 47news.

Как стало известно каналу, следствие настаивало на заключении под стражу, защита — на домашнем аресте. Меру пресечения избрали на месяц и 18 суток.

Канал пишет, что по данным следствия, в ноябре прошлого года от имени оформили около 20 приглашений на обучение иностранным гражданам из арабских стран, а затем продлили срок обучения. Стоимость таких услуг составляла до 150 тысяч рублей

«С высокой долей вероятности иностранцы ехали в Гатчину не на многочисленные факультеты», — сказано в посте.

Накануне сообщалось, что в учебное заведение нагрянули сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и МВД. По данным Telegram-канала 78, утром 10 июня правоохранители увезли проректора. В учебном заведении организованы проверки.

В апреле стало известно о задержании ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, ее обвинили в хищении десяти миллионов рублей из бюджета образовательного учреждения. Ректора арестовали до 7 июня.

Ранее в Твери раскрыли хищение 100 млн рублей, выделенных на создание инновационного прибора.