Силовики нагрянули в Гатчинский университет

78: в Гатчинский университет в Ленинградской области пришли сотрудники ФСБ и МВД

В Ленинградской области в Гатчинский университет пришли сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и МВД. Об этом сообщает 78.RU в Telegram-канале.

«Прямо сейчас в Гатчинском университете работают сотрудники ФСБ и МВД. Проводятся следственные действия по делу о легализации мигрантов», — сказано в сообщении.

По данным канала утром 10 июня правоохранители увезли проректора. В учебном заведении организованы проверки.

Как пишет Telegram-канал Mash на Мойке, ссылаясь на ФСБ, ректора задержали за незаконную легализацию иностранцев — руководство вуза якобы создало схему по оформлению учебных виз для выходцев с Ближнего Востока.

Как уточняется, таким образом на обучение оформили около 100 человек. Возбуждено уголовное дело по статье об организации канала незаконной миграции.

В апреле стало известно о задержании ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, ее обвинили в хищении десяти миллионов рублей из бюджета образовательного учреждения. Ректора арестовали до 7 июня.

Ранее в Твери раскрыли хищение 100 млн рублей, выделенных на создание инновационного прибора.