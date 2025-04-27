В Вологодской области сообщили о снижении числа абортов в 13 раз

Филимонов заявил, что в Вологодской области за три месяца сделали лишь 32 аборта

В Вологодской области за первые три месяца 2025 года сделали только 32 аборта. Об этом рассказал губернатор региона Георгий Филимонов, передает «Осторожно, Новости».

По его словам, за год это число сократилось в 13 раз.

Такие результаты глава региона связал с работой программ «Семья — оплот Русского Севера» по выплатам молодым семьям и программе по премированию врачей за сохранение беременности «Защити меня сегодня». За каждую отговоренную от аборта женщину врачи получают 5 тыс. рублей. Также в рамках поддержки рождаемости в регионе были созданы пунктов проката предметов для новорожденных и комнаты матери и ребенка в вузах.

До этого Филимонов заявил, что в Вологодской области обсудят полный запрет на аборты. Чиновник призвал разрешить аборты только после изнасилований и по медицинским показаниям.

30 января первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что запрет на аборты в частных российских клиниках особого смысла не имеет, так как частные организации сами отказываются от их проведения. Если же будет утвержден полный запрет абортов в стране, то демографическая ситуация все равно не улучшится — это подтверждает опыт европейских стран, где при такой норме рождаемость остается очень низкой.

Ранее в РПЦ понадеялись на запрет абортов в частных клиниках в 2025 году.