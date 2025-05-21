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В Хакасии ввели штрафы за склонение к абортам

Депутаты Хакасии ввели штрафы до 20 тыс. рублей за склонение к абортам
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Депутаты парламента Хакасии приняли закон о штрафах за склонение к абортам в любом виде. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Нарушение закона повлечет наложение административного штрафа для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя парламента Григорий Назаренко говорил, что парламент провел социологический опрос, согласно результатам которого 22% женщин решили искусственно прервать беременность из-за того, что подвергались склонению со стороны родственников, партнера, знакомых, работодателей. Из них 67% отметили, что именно принуждение сделать аборт явилось главным фактором в их решении прервать беременность.

До этого законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло за основу законопроект, позволяющий ввести административные штрафы за склонение беременных женщин к абортам. Планируется, что за склонение к абортам штраф для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей, тогда как для должностных лиц — 10-20 тысяч рублей, для юрлиц — 30-50 тысяч рублей.

Ранее в Вологодской области сообщили о снижении числа абортов в 13 раз.

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