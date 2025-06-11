«В интересах спецслужб»: эксперты заявили о шпионаже в российских бизнес-клубах

В России набирают популярность бизнес-клубы – объединения предпринимателей, которые существуют по своим правилам и традициям. За членство в них приходится вносить миллионные взносы, при этом формат подобных закрытых сообществ – это идеальное пространство для сбора конфиденциальных данных и шпионажа, выяснил в ходе расследования RT.

В последнее время особой популярностью пользуются патриотические бизнес-клубы, которые часто становятся объектами интереса для иностранных разведок. Как отмечает судебный эксперт и преподаватель РГУП Игорь Иванишко, тот факт, что в сообществах собирается много влиятельных людей, участвующих в откровенных обсуждениях, создает идеальное пространство для разведывательной работы иностранных спецслужб.

«В подобных клубах можно найти людей, обладающих не только экономическими знаниями. У людей из мира большого бизнеса также есть связи с представителями военных и политических элит, — пояснил эксперт. — Всё это представляет особый интерес для иностранных спецслужб».

Члены таких бизнес-клубов могут не подозревать, что выступают в качестве источника важной информации, а иногда их вербуют в открытую, добавил Иванишко. По его словам, особый интерес иностранные спецслужбы проявляют к объединениям представителей IT-бизнеса, различным техническим разработкам и искусственному интеллекту.

Аналогичная схема реализуется в транснациональных корпорациях, которые внедряются в деловые сообщества ради сбора конфиденциальной информации — это могут быть как экономические, так и технические данные.

В целом в России сегодня функционируют сотни бизнес-клубов, членство в большинстве из них стоит от миллиона в год. Так, в Club 500 минимальный порог для членства составляет 100 млн рублей в год. Как отмечает директор по маркетингу клуба Дарья Титкова, закрытый тип подобных сообществ — это гарантия безопасности его участников.

Напомним, в 2024 году Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность американской НПО Young Presidents Organization. По данным Генпрокуратуры, организация сотрудничала с силовыми структурами США, привлекая молодых перспективных специалистов для реализации социальных проектов, после чего перемещала их на Запад. Отмечалось, что деятельность НПО была направлена на воспитание российской молодежи в рамках концепции доминирования западных стран в мировом сообществе.

Ранее сообщалось, что в России выросло число приговоров по делам о государственной измене и шпионаже.