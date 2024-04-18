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В России выросло число приговоров по делам о государственной измене и шпионаже

В России в 2023 году за госизмену и шпионаж были осуждены 48 человек

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В России в 2023 году по статьям о государственной измене и шпионаже были осуждены 48 человек. Об этом со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации сообщает ТАСС.

Так, судами по статье Уголовного кодекса за государственную измену были осуждены 39 российских граждан. Девять граждан иностранных государств получили приговоры за шпионаж. Кроме того, еще два человека были осуждены за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

В 2022 году за государственную измену были осуждены 16 граждан России, за шпионаж — один иностранец.

В 2022 году состав преступлений, касающихся государственной измены, был расширен. К нему были отнесены действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России. В июне 2023 года наказание за государственную измену ужесточили. Теперь осужденным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого в Томской области задержали двух человек по обвинению в государственной измене.

Ранее Верховный суд отменил решение по делу физика Голубкина о госизмене.

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