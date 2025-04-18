Руководитель отделения банка украла у клиентов 15 млн рублей и поплатилась

В Екатеринбурге работница банка украла у клиентов 15 млн рублей и попала под суд

В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении бывшей сотрудницы банка, которая провернула аферу с деньгами клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Согласно материалам дела, с 2019 по 2022 годы, злоумышленница, будучи руководителем отделения банка в Орджоникидзевском районе, похитила сбережения 17 клиентов.

«Пользуясь доверием пожилых граждан, женщина предлагала им пассивный способ зарабатывания денежных средств путем оформления договоров вклада по несуществующим завышенным процентным ставкам», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пенсионеры передавали сотруднице наличные, а женщина использовала их на личные нужды. Также она оформляла на пожилых екатеринбуржцев кредиты без их ведома и переводила со счета на счет средства, обналичивая их.

Сумма ущерба составила более 15 млн рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновной наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 120 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.

Ранее в Астрахани сотрудница банка оформляла кредиты на клиентов без их ведома.