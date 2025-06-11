МВД объявило в розыск основательницу «Медузы»

МВД России объявило в розыск бывшего главного редактора «Ленты.ру» и основательницу «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом). Об этом свидетельствуют данные в базе розыска МВД РФ.

Медиаменеджер попала в реестр иноагентов летом прошлого года. Тогда Минюст РФ сообщил, что она принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также выступала против СВО.

В мае в отношении Тимченко возбудили уголовное дело. По информации следственного комитета, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года она «опубликовала в интернете видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России».

11 июня в базу данных розыска МВД по уголовной статье также попал журналист Александр Плющев (признан в РФ иностранным агентом). Подробности статьи, по которой его разыскивают, не называются.

Ранее суд приговорил Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом) к штрафу по закону об иноагентах.