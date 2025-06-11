МВД объявило в розыск журналиста Александра Плющева

МВД России объявило в розыск журналиста Александра Плющева (признан в РФ иностранным агентом) по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные в базе розыска МВД РФ.

«Александр Плющев разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

Подробности статьи, по которой его разыскивают, не называются.

До этого Бабушкинский суд Москвы оштрафовал журналиста Александра Плющева (признан в РФ иностранным агентом) на 15 тысяч рублей за участие в деятельности Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Дело журналиста проходило по статье 20.33 КоАП РФ, предусматривающей наказание за участие в деятельности нежелательных организаций.

Александр Плющев был признан иноагентом в октябре 2022 года. С 1994 по 2022 год он являлся сотрудником радиостанции «Эхо Москвы», где вел авторские и новостные программы. В настоящее время журналист занимается развитием собственного YouTube-канала The Breakfast Show и проживает в Вильнюсе, куда эмигрировал в 2022 году.

Ранее МВД объявило в розыск главреда «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом).