В египетской клубнике выявлено превышение содержания плесени в 14 раз

Россельхознадзор: в египетской клубнике превышено содержание плесени в 14 раз

В импортированной из Египта быстрозамороженной клубнике было выявлено превышенное в 14 раз содержание плесени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Россельхознадзоре.

В надзорном ведомстве пояснили, что анализ продукции проводили специалисты Воронежского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».

«Результаты испытаний показали несоответствие нормативам количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), содержание дрожжей превысило допустимые нормативными документами значения в два раза, а плесени — в 14 раз», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что подобные показатели нарушают технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Специалисты пояснили, что превышение микробиологических показателей связано с нарушением санитарно-гигиенических правил на производстве.

Как указали специалисты, повышенное содержание плесени может быть опасно для здоровья, поскольку микроорганизмы вырабатывают токсичные вещества, которые могут привести к аллергическим реакциям, дисбиозу кишечника и отравлениям.

До этого врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская до этого предупреждала, что употреблять немытые ягоды опасно, поскольку велика вероятность заразиться такими заболеваниями, как сальмонеллез, кишечная палочка, гельминтоз.

Специалист указала, что при первых признаках вышеперечисленных заболеваний она посоветовала обратиться к врачу. Заниматься самолечением не стоит, так как это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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