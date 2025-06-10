Россиянам рассказали, как правильно употреблять ягоды

Врач Королева: ягоды стоит употреблять по две горсти в день

Ягоды следует употреблять в умеренных количествах между основными приемами пищи. При этом не стоит заменять ими завтрак, обед или ужин. Такой совет в интервью «Радио 1» дала специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Употреблять по две горстки ягод, желательно разных видов, чтобы получить больше витаминов», — рекомендует специалист.

В рацион детей до двух лет, по ее словам, следует вводить ягоды осторожно, наблюдая за реакцией. Если аллергии нет, можно постепенно увеличивать порции, добавляя ягоды в каши, салаты и смузи.

Врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская до этого предупреждала, что употреблять немытые ягоды опасно, поскольку велика вероятность заразиться такими заболеваниями, как сальмонеллез, кишечная палочка, гельминтоз.

При первых признаках вышеперечисленных заболеваний она посоветовала обратиться к врачу. Заниматься самолечением не стоит, так как это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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