Экс-адвоката Шария и Медведчука приговорили к 10 годам тюрьмы

На Украине экс-адвоката Шария и Медведчука заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что бывшего адвоката главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука и блогера Анатолия Шария Валентина Рыбина заочно приговорили к десяти годам тюрьмы.

«По материалам СБУ 10 лет тюрьмы заочно получил адвокат Шария и Медведчука — Валентин Рыбин», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В СБУ уточнили, что Рыбина обвинили по статье «Коллаборационная деятельность». Кроме того, суд назначил ему конфискацию имущества.

4 июня Анатолия Шария на Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене.

24 мая стало известно, что России выдали соратника Медведчука Александра Тарнашинского. По данным издания «Страна.ua», его осудили в начале российско-украинского конфликта по «коллаборантской статье». Тарнашинского обвинили в призывах к свержению конституционного строя, сотрудничестве с российскими спецслужбами и дали пять лет тюрьмы.

Ранее трех экс-министров Украины обвинили в распродаже военного имущества.