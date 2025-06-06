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Трех экс-министров Украины обвиняют в распродаже военного имущества

Генпрокуратура Украины: трех экс-министров обвинили в продаже военного имущества
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Три бывших министра обороны Украины времен президентства Виктора Януковича, занимавшие эту должность с 2010 по 2014 год, обвиняются в распродаже военного имущества, вооружений и военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.

«Реализовали вооружение и военную технику в 2010–2014 годах. Трем экс-министрам обороны Украины предъявлены обвинения», — говорится в публикации.

Как рассказали в Генпрокуратуре Украины, указанным чиновникам предъявлено обвинение в государственной измене. Следствие установило, что в период с марта 2010 года по февраль 2014 года экс-министры «принимали решения об отчуждении и реализации боеспособного вооружения и военной техники».

В результате, уточняет ведомство, были «безосновательно реализованы» сотни единиц бронетехники, а также миллион единиц стрелкового оружия, боеприпасов и другой различной техники.

При этом офис генпрокурора не назвал фамилий обвиняемых, но известно, что с марта 2010 года по февраль 2012 года министром обороны Украины был Михаил Ежель, после него пост занимал Дмитрий Саламатин, а с декабря 2012 года по февраль 2014 года военное ведомство Украины возглавлял Павел Лебедев.

В феврале Служба безопасности Украины сообщила о задержании главы своего штаба антитеррористического центра. Как уточнил глава службы Василий Малюк, задержанного подозревают в государственной измене. По версии СБУ, зафиксировано более десяти фактов противоправной деятельности главы штаба.

Ранее экс-главе Курской области продлили арест по делу о растрате.

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